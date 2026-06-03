Россиянам рассказали, как выбрать кондиционер на лето

С наступлением жары кондиционер часто покупают в спешке: ориентируются на цену, срок доставки и площадь охлаждения в карточке товара. Но ошибка выбора быстро становится заметной — техника шумит, плохо справляется с жарой в комнате, расходует лишнюю электроэнергию или требует более сложного монтажа, чем ожидалось, рассказал «Газете.Ru» руководитель направления «Бытовая техника и электроника» маркетплейса «Мегамаркет» Владимир Викторов.

«Для постоянного использования в квартире чаще всего выбирают сплит-систему. Она работает тише мобильных моделей, лучше снижает температуру в помещении и подходит для спальни, гостиной или кабинета. Мобильный кондиционер стоит рассматривать, если монтаж невозможен: например, в съемной квартире или на даче. Однако важно помнить, что ему все равно нужен вывод горячего воздуха через окно или балконную дверь, иначе устройство не будет эффективно охлаждать комнату. Один из главных параметров при выборе — мощность: ее обычно подбирают по площади помещения», — отметил Викторов.

По его словам, базовый ориентир — около 1 кВт охлаждающей мощности на 10 кв. м при стандартной высоте потолков. Например, для комнаты 20 кв. м чаще смотрят модели примерно на 2 кВт, пояснил Викторов. По его словам, впрочем, одной площади недостаточно: если окна выходят на солнечную сторону, квартира находится на верхнем этаже и при этом там много техники или людей, может понадобиться более мощная модель. В то же время брать кондиционер «с большим запасом» тоже не стоит: он будет быстро охлаждать комнату и отключаться, не успевая равномерно прогнать воздух и убрать лишнюю влажность, добавил эксперт. По его словам, в итоге в помещении может быть прохладно, но все равно некомфортно.

При выборе эксперт призвал учитывать, насколько тихо работает кондиционер, особенно если он предназначен для спальни или детской. Для ночного использования подойдут модели с тихим режимом и низким уровнем шума внутреннего блока, уточнил Викторов. Инверторные кондиционеры обычно работают плавнее: они регулируют мощность, поэтому тише поддерживают температуру и экономичнее расходуют электроэнергию, добавил эксперт. А неинверторные модели дешевле и проще по конструкции, но после охлаждения комнаты отключаются, а затем снова запускаются, когда воздух начинает нагреваться. Из-за этого в помещении могут ощущаться небольшие перепады, сказал Викторов.

По его словам, дополнительные функции тоже стоит оценивать по реальному сценарию: режим осушения полезен, если летом в квартире душно из-за влажности. Фильтры помогают задерживать часть пыли, но не заменяют очиститель воздуха и требуют регулярной чистки, сказал эксперт. Управление со смартфона не обязательно, но удобно: можно включить охлаждение до возвращения домой или настроить температуру ночью, добавил Викторов.

Он отметил, что частая ошибка — выбирать кондиционер только по цене и не учитывать монтаж. Перед покупкой лучше заранее понять, где будет стоять внешний блок, куда пойдет дренаж, входит ли в установку кронштейн, трасса, кабель и расходные материалы, подчеркнул Викторов. Иногда сама модель стоит приемлемо, но итоговая цена увеличивается из-за сложной установки, сказал эксперт.

«Хороший кондиционер — это необязательно самая мощная или самая дорогая модель. Важнее подобрать устройство под конкретное помещение: спальню, гостиную, рабочий кабинет, дачу или съемную квартиру. Если правильно рассчитать мощность, учесть уровень шума и особенности монтажа, техника будет поддерживать комфортную температуру без лишней нагрузки и дополнительных расходов», — подытожил Викторов.

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