Россиян предупредили о риске потерять единственное жилье при банкротстве

Единственное жилье россиянина при банкротстве может перестать быть полностью неприкосновенным, если его признают избыточным или роскошным. Такой механизм предусмотрен законопроектом Минюста, который был размещен 10 апреля 2026 года на федеральном портале проектов нормативных актов, рассказал «Газете.Ru» адвокат Вадим Беляев.

По его прогнозу, законопроект об изъятии роскошного жилья могут принять в осеннюю сессию 2026 года или весеннюю сессию 2027 года. Вероятность окончательного одобрения Беляев оценил выше 80%.

«Документ подготовлен во исполнение решений Конституционного суда РФ и должен закрепить порядок продажи такого жилья для погашения долгов перед кредиторами. Суть предлагаемых изменений: жилье, характеристики которого явно превышают разумно достаточные для удовлетворения потребности в жилище, может быть реализовано. При оценке избыточности суд должен учитывать жилую площадь, место расположения, конструктивные особенности, уровень инфраструктуры и другие признаки», — отметил Беляев.

По словам адвоката, продажа будет возможна не во всех случаях. Для этого у должника не должно быть другого имущества для погашения долгов, сказал Беляев. Кроме того, вырученных денег должно хватить на покупку замещающего жилья в том же населенном пункте или районе и на существенное удовлетворение требований кредиторов, подчеркнул эксперт. По его словам, если торги не состоятся, жилье вернут должнику.

Беляев добавил, что вопрос становится особенно острым на фоне роста числа личных банкротств: в России число банкротов уже превысило 2,2 млн человек, а в 2025 году суды признали банкротами почти 568 тыс. граждан, что на 31,5% больше, чем годом ранее.

Отдельные изменения уже действуют для ипотечных банкротов, рассказал Беляев. С марта 2026 года при продаже единственного ипотечного жилья 80% выручки получает банк, 10% направляется другим кредиторам первой и второй очереди, а еще 10%, но не больше первоначального взноса, передаются гражданину, уточнил адвокат.

Беляев считает, что новые нормы могут повысить шансы кредиторов вернуть деньги и снизить число злоупотреблений, когда перед банкротством человек искусственно оставляет себе только одно дорогое жилье. Но главный риск — в размытых критериях «роскошности» и «избыточности», предупредил эксперт.

«Оценочные критерии «роскошности» и «избыточности» неизбежно породят правовую неопределенность и широкое судейское усмотрение. Кредиторы могут инициировать продажу жилья, которое лишь формально подпадает под признаки избыточного», — пояснил адвокат.

Он добавил, что исполнительский иммунитет единственного жилья перестает быть абсолютным. Главным вопросом станет то, как суды будут оценивать «избыточность» и не приведет ли новый механизм к спорным решениям, заключил Беляев.

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