Россиянам рассказали о рисках при банкротстве супруга

Семейные активы предпринимателя нужно защищать заранее, до появления признаков банкротства. Быстрое переоформление имущества на супруга или родственников перед процедурой почти наверняка станет проблемой в суде. Об этом «Газете.Ru» рассказала судебный юрист, директор юридической компании «ХОРУС» Светлана Крылова.

«Банкротство стало распространенным способом избавиться от долгов. Процедуру может начать как сам должник, так и любой из его кредиторов. Но если банкротится один из супругов, под угрозой может оказаться не только его личное имущество. Имущество супругов, нажитое в браке, считается совместным независимо от того, на кого оно оформлено. Поэтому при банкротстве одного из супругов конкурсный управляющий обязан выделить долю супруга-банкрота для расчетов с кредиторами. Не делятся активы, которые принадлежат второму супругу лично: имущество, купленное до брака, полученное в дар или по наследству, вещи индивидуального пользования, а также исключительные права на интеллектуальную собственность», — отметила Крылова.

По ее словам, ключевой вопрос — зачем брался кредит. Если он оформлялся на личные цели должника, например на развитие бизнеса, взыскание обычно обращается на его личное имущество и долю в общем, сказала юрист. Если же деньги шли на нужды семьи — ипотеку или автокредит, — под удар может попасть все имущество супругов, предупредила Крылова.

Она сказала, что главный инструмент защиты в такой ситуации — брачный договор: он позволяет изменить режим совместной собственности и заранее закрепить, кому что принадлежит. Например, супруги могут прописать, что дорогая недвижимость, ценные бумаги или корпоративные права являются личной собственностью того, кто не ведет рискованный бизнес, пояснила Крылова.

Но сам по себе брачный договор не дает полной гарантии, предупредила юрист. По ее словам, в банкротстве его могут оспорить кредиторы. Суд будет смотреть, когда договор заключили, зачем это сделали и как реально изменилось имущественное положение сторон, констатировала Крылова. Чем ближе договор к моменту появления долгов, тем выше риск, сказала эксперт.

«Содержание договора должно быть экономически оправданным. Например, активы закрепляются за небанкротящимся супругом, но одновременно на него ложатся семейные расходы. Либо бизнес-активы передаются в обмен на равноценную компенсацию. Еще один вариант — раздел имущества без развода. Супруги могут сделать это в браке: через нотариальное соглашение или через суд. Так, если у семьи несколько объектов недвижимости, их можно распределить между супругами так, чтобы у семьи осталось наиболее важное имущество. После регистрации прав такая недвижимость становится личной собственностью одного из супругов», — посоветовала Крылова.

По ее словам, при этом любые сделки с активами перед банкротством — зона высокого риска. Продажа, дарение, внесение имущества в уставный капитал или передача в личный фонд за три года до процедуры могут быть признаны недействительными, заключила Крылова.

По ее словам, самый слабый сценарий — срочно переписать квартиру, дом или бизнес на супруга либо родственников без встречной оплаты. Такие сделки управляющий легко находит, а суды часто возвращают активы в конкурсную массу, уточнила юрист. Поэтому защита семейного капитала работает не как пожарная мера, а как заранее выстроенная система: брачный договор, понятное происхождение личных активов и разделение семейных и предпринимательских рисков, подытожила Крылова.

