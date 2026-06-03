Стало известно, почему россияне стали меньше покупать квартиры под сдачу

Квартира может приносить собственнику всего около 3,3% годовых при аренде, рассказала «Газете.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова. По ее словам, поэтому россияне стали менее охотно покупать квартиры под сдачу.

«Раньше квартира часто воспринималась как универсальный способ вложить деньги: купить, сдавать и ждать роста цены. Сейчас такой подход уже не работает без расчетов. Люди начали учитывать не только цену покупки и арендный платеж, но и налоги, ремонт, мебель, простой между жильцами, коммунальные платежи и риск недобросовестных арендаторов. Если вычесть коммунальные платежи, интернет, налоги, мелкое обслуживание и возможные расходы собственника, чистыми может оставаться около 90 тыс. рублей в месяц от аренды в 120 тыс. В год это 1,08 млн рублей, или около 3,3% годовых», — сказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что в этом расчете еще не учтены ремонт, простой квартиры, износ мебели и необходимость самому управлять таким активом. Поэтому у многих инвесторов наступило «отрезвление»: недвижимость остается защитным активом, но уже не выглядит автоматическим ответом на любой финансовый вопрос, констатировала Кузнецова.

«Покупка квартиры под сдачу может быть оправдана, если объект взяли без дорогого кредита, с хорошим дисконтом, в сильной локации — рядом с метро, вузами, деловыми центрами или в городе с устойчивым спросом на аренду. Но расчет на то, что арендатор «сам выплатит ипотеку», при высокой ставке чаще оказывается самообманом», — сказала Кузнецова.

Она добавила, что банковский вклад или облигации дают двузначную доходность, а квартира после всех расходов приносит 3–5% годовых. Поэтому россиянам становится очевидно: сам факт владения недвижимостью еще не означает эффективного инвестирования, констатировала экономист.

По ее словам, россияне из-за этого чаще смотрят на альтернативы: вклады, облигации, фонды денежного рынка, ОФЗ, корпоративные облигации, иногда — золото, валютные инструменты и дивидендные акции. Это не значит, что все массово ушли из недвижимости, но сравнивать доходность стали внимательнее, сказала эксперт.

Кузнецова добавила, что интерес к инвестиционным квартирам может вернуться при снижении ипотечных ставок, более доступных ценах, росте реальных доходов и уверенности в долгосрочном росте рынка. Но прежней веры в то, что квартира всегда выгоднее всего, уже, скорее всего, не будет, заключила Кузнецова.

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