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Стало известно, за сколько россияне готовы купить квартиру

Девелопер Маслюкова: 36% россиян не готовы покупать квартиру дороже 8 млн рублей
Александр Кряжев/РИА Новости

Большинство жителей крупнейших городов России в 2026 году рассчитывают на бюджет покупки квартиры в диапазоне от 12 до 18 млн рублей, однако 36% не готовы рассматривать варианты дороже 8 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор департамента продаж ГК «Гранель» Лариса Маслюкова.

«20% россиян считают своим потолком сумму от 5 до 8 млн рублей, а 16% — до 5 млн рублей. При этом средневзвешенный бюджет покупки составляет около 11,7 млн рублей. В Москве и Санкт-Петербурге средний чек достигает 10,6 млн рублей, в остальных регионах — 4,9 млн рублей. Наиболее популярным диапазоном в целом является коридор от 12 до 18 млн рублей — 27% называют такой вариант. Еще 17% готовы потратить на жилье от 8 до 12 млн рублей, а 16% — от 18 до 25 млн рублей. Лишь 4% респондентов могут позволить себе жилье стоимостью от 25 до 30 млн рублей», — отметила Маслюкова.

По ее словам, ожидания мужчин и женщин заметно различаются. Мужчины оказались более амбициозными: 40% из них готовы рассматривать варианты стоимостью от 12 до 30 млн рублей, тогда как среди женщин таких только 28%, уточнила Маслюкова. В самом доступном сегменте (до 5 млн рублей) гендерный разрыв минимален: 16% мужчин и 15% женщин, подчеркнула эксперт.

Она добавила, что традиционно самые высокие бюджеты (от 18 до 30 млн рублей) чаще называют жители Москвы и Санкт-Петербурга. В городах-миллионниках, включая Челябинск, Омск, Волгоград, преобладают ответы «5–8 млн рублей» и «8–12 млн рублей», уточнила Маслюкова. Самые низкие бюджеты — у молодежи от 18 до 28 лет: 28% из них ориентируются на сумму до 5 млн рублей, и лишь 15% — на диапазон от 12 млн рублей, подчеркнула эксперт. В то же время среди россиян старше 46 лет почти треть (31%) готова рассматривать квартиры в категории от 12 до 18 млн рублей, заключила Маслюкова.

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