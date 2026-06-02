Россиянам объяснили, когда стоит досрочно гасить ипотеку

Депутат Аксененко: ипотеку под высокую ставку выгодно гасить досрочно
Досрочно гасить ипотеку в первую очередь имеет смысл тем, кто брал кредит по высоким рыночным ставкам последних лет. В этом случае заемщик быстрее снижает основной долг и меньше переплачивает банку, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Ипотека для миллионов семей уже давно не просто банковский продукт, а нагрузка на 20–30 лет. Она влияет на все — от текущих расходов до качества жизни. При этом дорожают жилье, коммунальные услуги и обычные бытовые траты. Если кредит оформлен по высоким рыночным ставкам последних лет, то досрочное погашение действительно помогает серьезно сократить переплату. Потому что при такой ипотеке люди нередко фактически выплачивают банку еще одну стоимость квартиры сверху. И чем быстрее человек снижает основной долг, тем меньше эта нагрузка», — отметил Аксененко.

Но гасить ипотеку любой ценой не стоит, предупредил депутат. У многих семей есть льготные кредиты под 6–8%, и на фоне высоких ставок по вкладам направлять все свободные деньги в ипотеку в такой ситуации не всегда разумно, подчеркнул парламентарий.

Аксененко назвал одной из частых ошибок попытку закрыть кредит быстрее и при этом остаться без финансовой подушки. После этого любой крупный расход — ремонт, лечение, потеря работы или просто рост цен — становится для семьи серьезной проблемой, констатировал Аксененко.

«Семья не должна оставаться без финансовой подушки только ради психологического ощущения «жизни без кредита», — заявил депутат.

По его словам, если заемщик все же решил гасить ипотеку досрочно, чаще выгоднее сокращать срок кредита — это уменьшает переплату банку. Снижение ежемесячного платежа скорее подходит тем, кому уже тяжело справляться с текущей нагрузкой, считает парламентарий.

Ранее сообщалось, что банки стали жестче подходить к запрашиваемым россиянами суммам по ипотеке.

 
