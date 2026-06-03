Россияне рассказали, что мешает им работать эффективно

Более трети (35%) опрошенных россиян заявили, что работать эффективно им больше всего мешает слишком большое количество задач одновременно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Weeek (есть у «Газета.Ru»).

Еще 22% респондентов признались, что задачи в их работе постоянно меняются «на ходу». 17% сотрудников сталкиваются с отсутствием четких приоритетов, 15% — с перегрузкой встречами и сообщениями, а 11% — с тем, что задачи распределены между разными сервисами.

Специфика проблем также меняется в зависимости от уровня должности. Например, младших специалистов больше всего отвлекает большое количество задач одновременно (41% респондентов группы указали этот вариант), чаще чем более опытные специалисты. Сотрудники среднего уровня чаще других групп сталкиваются с тем, что задачи постоянно меняются «на ходу» — это утверждает почти каждый пятый опрошенный. Старшие специалисты назвали наименее значимым фактором «большое количество встреч и сообщений» — всего 10% выбрали этот вариант.

По словам соосновательницы Weeek Инги Скерсь, сегодня сотрудники устают от необходимости постоянно восстанавливать контекст.

«Мы привыкли мерить нагрузку количеством задач, однако настоящая перегрузка чаще возникает из-за неопределенности вокруг них, из-за контекста. У сотрудника может быть всего несколько задач, но если по каждой непонятны приоритеты, следующий шаг, дедлайн или ожидаемый результат, человек начинает воспринимать работу как хаос. Очень много энергии уходит только на то, чтобы понять, что вообще сейчас происходит», — подчеркнула Скерсь.

Она добавила, что со временем такая нагрузка начинает восприниматься сотрудниками как обычная усталость от работы, когда уже сложно выделить конкретные причины и легко отмахнуться фразой «нужно больше отдыхать».

Эксперт обратила внимание на тонкую грань между вопросом мотивации и проблемой системы.

«Нужно обращать внимание на повторяемость симптомов. Если сильные команды устают, одни и те же задачи регулярно застревают, а руководитель постоянно вручную собирает статусы — проблема заключается уже в самой системе работы. Хорошо организованная система управления не превращает людей в роботов. Напротив, хорошая система освобождает внимание для нормальной работы: принятия решений, создания идей, продвижения проектов вперед. Когда у команды нет ясного представления о процессах, даже мотивированные сотрудники начинают тратить силы не на работу, а на постоянное восстановление контекста», — резюмировала Скерсь.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

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