Назван самый популярный тип квартир в России

Сегодня более половины продающихся квартир в новостройках — это однушки. В крупнейших городах России доля студий и однушек в отдельных проектах уже достигает 60–70%, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Александр Аксененко.

«За последние годы заметно сократился и средний метраж жилья: он составляет около 44–45 квадратных метров. Рост спроса на студии и однокомнатные квартиры сегодня — это не история про изменение вкусов россиян. Люди не начали массово хотеть жить на 25–30 квадратных метрах. Причина простая. Когда стоимость квадратного метра и ипотечные ставки находятся на таком уровне, единственный способ сделать квартиру хоть как-то доступной — уменьшить ее площадь. Люди покупают не тот формат жилья, который действительно нужен семье, а тот, на который они могут пройти по ежемесячному платежу», — отметил Аксененко.

По его словам, это влияет не только на покупателей, но и на сам рынок: девелоперы вынуждены подстраиваться под платежеспособный спрос. Если посмотреть проекты 10–15-летней давности, там было намного больше полноценных семейных квартир — с отдельными комнатами, большими кухнями, местами хранения, подчеркнул депутат. Сегодня такой формат фактически уходит в бизнес- и премиум-сегмент, сказал Аксененко.

Он добавил, что отдельно влияет на спрос и рынок популярность аренды: многие люди сегодня снимают жилье годами, потому что не могут накопить даже на первоначальный взнос. А небольшие квартиры для аренды — самый удобный формат: их проще сдавать, на них стабильный спрос и ниже общий чек, сказал Аксененко. В итоге маленькие квартиры становятся для рынка универсальным продуктом: их проще продать, проще купить и проще сдать, добавил парламентарий.

По его мнению, в долгосрочной перспективе это может стать серьезной социальной проблемой — молодая семья покупает небольшую квартиру как единственно доступный вариант, а через несколько лет появляется ребенок, меняются бытовые потребности, кому-то нужно место для работы или учебы, и жилья уже объективно не хватает.

Аксененко подчеркнул, что тогда люди вынуждены снова выходить на рынок: брать новую ипотеку уже по другим ставкам, тратиться на ремонт, переезд, комиссии и оформление сделок. Поэтому при покупке квартиры важно смотреть не только на текущий платеж, но и хотя бы на горизонт 7–10 лет вперед, призвал депутат.

«Это отдельная проблема. Потому что речь идет не только о строительстве квадратных метров, а о качестве городской среды и демографическом будущем крупных городов. Если рынок продолжит массово производить жилье минимального формата, через 10–15 лет мегаполисы столкнутся с дефицитом полноценного семейного жилья, перегрузкой инфраструктуры и ухудшением качества жизни целого поколения», — заключил Аксененко.

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