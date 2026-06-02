Правительство расширило круг компаний для IT-аккредитации

Минцифры: больше компаний получат IT-аккредитацию и доступ к льготам
Правительство расширило круг компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию. Об этом сообщили в Минцифры.

Принятое постановление устанавливает критерии для получения аккредитации и соответствующих налоговых льгот для компаний с государственным участием. Теперь на льготы могут рассчитывать разработчики программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры, участники особо значимых проектов в сфере цифровизации, а также правообладатели российских программ из перечня для предустановки.

В Минцифры отметили, что сотрудники IT-компаний с госучастием были лишены доступа к профильным льготам. С принятием изменений это ограничение снимается.

Также ведомство продлило сроки проведения плановой процедуры подтверждения аккредитации для всех IT-компаний в 2026 году. Аккредитованные организации могут подать заявление о подтверждении до 1 июля включительно. На данный момент заявление подали уже более 16 тыс. организаций. Минцифры проверит документы до 1 сентября.

«Нововведения позволят укрепить технологический суверенитет и поддержать высокие темпы развития ИТ-отрасли», — сообщили в ведомстве.

Аккредитация позволяет IT-компаниям претендовать на несколько мер поддержки. Среди них — возможность уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам, а также применение ставки налога на прибыль в размере 5%. Кроме того, аккредитованные организации получают доступ к льготной IT-ипотеке под 6% годовых, отсрочке от срочной службы для сотрудников, а также упрощенным процедурам трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых на работу.

Ранее Минцифры расширило требования к операторам связи.

 
