«Ъ»: Минцифры расширило требования к операторам при сборе данных для силовиков

Минцифры расширило требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ министерства.

Отмечается, что документ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. В частности, силовики должны иметь доступ к адресным и паспортным сведениям абонентов, ИНН, банковским реквизитам, IP-адресам, доменам, логинам, геокоординатам и сведениям об организациях.

В министерстве уточнили, что новые правила будут распространяться на порядок проведения оперативно-разыскных мероприятий и работы на сетях связи.

26 мая «Коммерсантъ» писал, что Минцифры не станет вводить плату за регистрацию устройств в единой базе IMEI.

Ранее сообщалось, что в рамках пакета мер по борьбе с мошенничеством может быть введен обязательный сбор для всех участников цепочки поставок электроники. Однако в Минцифры уточнили, что вопрос взимания платы в текущем обсуждении не рассматривается.

Создание централизованной базы IMEI рассматривается как один из инструментов противодействия мошенничеству. По словам замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко, система необходима в том числе для идентификации, «что сим-карта не находится в БПЛА».

