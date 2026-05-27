Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Минцифры расширило требования к операторам связи

«Ъ»: Минцифры расширило требования к операторам при сборе данных для силовиков
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Минцифры расширило требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ министерства.

Отмечается, что документ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. В частности, силовики должны иметь доступ к адресным и паспортным сведениям абонентов, ИНН, банковским реквизитам, IP-адресам, доменам, логинам, геокоординатам и сведениям об организациях.

В министерстве уточнили, что новые правила будут распространяться на порядок проведения оперативно-разыскных мероприятий и работы на сетях связи.

26 мая «Коммерсантъ» писал, что Минцифры не станет вводить плату за регистрацию устройств в единой базе IMEI.

Ранее сообщалось, что в рамках пакета мер по борьбе с мошенничеством может быть введен обязательный сбор для всех участников цепочки поставок электроники. Однако в Минцифры уточнили, что вопрос взимания платы в текущем обсуждении не рассматривается.

Создание централизованной базы IMEI рассматривается как один из инструментов противодействия мошенничеству. По словам замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко, система необходима в том числе для идентификации, «что сим-карта не находится в БПЛА».

Ранее депутат Свинцов призвал Минцифры не вводить платный зарубежный интернет для россиян.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!