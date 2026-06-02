В России подешевел базовый набор продуктов

Базовый набор социально значимых продуктов «первой цены» в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,4%. Об этом РИА Новости заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Он добавил, что в годовом выражении цены снизились на 18 из 25 продуктов из социально значимого набора.

По словам Богданова, в пятерку подешевевших продуктов вошли овощи борщевого набора и крупы: стоимость картофеля в торговых сетях снизилась на 48,4%, до 39 руб. за килограмм, свеклы — на 47%, до 41 руб. за килограмм, репчатого лука — на 42%, до 38 руб. за килограмм. Замыкает пятерку белокочанная капуста, цена за килограмм которой снизилась на 41%, до 40 рублей.

Богданов полагает, что снижение цен связано с хорошим урожаем прошлого сезона и с тем, что в основном на прилавки магазинов попадает отечественная продукция: доля российских овощей в торговых сетях выросла до 90%. По словам председателя АКОРТ, расширение поставок от российских производителей и стабильная работа с ними создают базу для удержания доступных цен на основные продукты.

До этого сообщалось, что самым подешевевшим за последний год продуктом в России оказался картофель. Его стоимость на 18 мая 2026 года снизилась на 38,7% в сравнении с аналогичной датой прошлого года.

Ранее В Руспродсоюзе объявили о снижении цен на яйца в России.

 
