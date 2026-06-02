«Группа Лента» решила приобрести гипермаркеты «О'Кей»

Российский ритейлер «Лента» объявил о приобретении сети гипермаркетов «О'Кей». Об этом сообщается на сайте компании.

«МКПАО «Лента» (MOEX: LENT), одна из крупнейших розничных сетей России, объявляет о приобретении 100% доли в ООО «РФБ-Ритейл» — операторе одной из ведущих в России сети гипермаркетов «О'КЕЙ»», — сказано в сообщении.

Уточняется, что «Лента» приобрела сеть гипермаркетов «О'Кей» без денежной составляющей — ритейлер принял на себя долговые обязательства покупаемой компании в счет оплаты 100% долей. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. В периметр войдут 75 гипермаркетов (478 тыс. кв. м) и четыре арендованных распределительных центра (107 тыс. кв. м) в шести федеральных округах: Северо-Западном (25 магазинов), Центральном (17), Южном (13), Сибирском (семь), Приволжском (семь) и Уральском (шесть).

В ноябре прошлого года сообщалось, что генеральным директором сети гипермаркетов «О'кей» стал Андрей Кришнев. Он сменил на должности гендиректора Константина Арабидиса, который покинул компанию 24 ноября.

По данным Infoline, сеть «О'кей», основанная в Петербурге в 2001 году, занимает 10-е место в рейтинге торговых сетей FMCG.

Ранее бывший владелец гипермаркетов «О'кей» сменил название на «ДА».