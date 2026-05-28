Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Бывший владелец гипермаркетов «О'кей» сменил название на «ДА»

Reuters: акционеры O'Key Group решили переименовать ретейлера в «Группа ДА»
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Люксембургская компания O'KEY Group S.A. объявила, что сменит название на МКПАО «ГРУППА ДА» после редомициляции и регистрации в России. Об этом сообщается на сайте компании.

«27 мая 2026 года общим собранием акционеров в рамках планируемой редомициляции было одобрено будущее наименование компании — МКПАО «ГРУППА ДА» (DA GROUP IPJSC)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступит в силу после регистрации группы на территории России. До момента регистрации МКПАО O'KEY Group продолжит работать под текущим названием.

В ноябре прошлого года сообщалось, что генеральным директором сети гипермаркетов «О'кей» стал Андрей Кришнев. Он сменил на должности гендиректора Константина Арабидиса, который покинул компанию 24 ноября.

По данным Infoline, сеть «О'кей», основанная в Петербурге в 2001 году, занимает 10-е место в рейтинге торговых сетей FMCG.

Ранее сообщалось, что «Магнит» впервые за 20 лет ушел в убыток.

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!