Сеть гипермаркетов «О'кей» сменила генерального директора

Генеральным директором сети гипермаркетов «О'кей» стал Андрей Кришнев. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Андрей Кришнев сфокусируется на дальнейшем развитии сети, росте ее эффективности и позиционировании на рынке розничной торговли», — сообщили в компании.

Согласно информации из пресс-релиза, Кришнев имеет более 20 лет опыта на руководящих позициях. Начинал свой путь менеджером в компании Proctеr&Gamble, где вырос до директора по работе с ключевыми клиентами. В 2017 году занял пост генерального директора российского Nike. Перед своим приходом в «О'кей» Кришнев несколько лет возглавлял крупные российские FMCG компании.

По данным Infoline, сеть «О'кей», основанная в Петербурге в 2001 году, занимает 10-е место в рейтинге торговых сетей FMCG. На конец октября сеть насчитывала 76 торговых объектов в стране. Кришнев сменил на должности гендиректора Константина Арабидиса, который покинул компанию 24 ноября.

До этого «Коммерсантъ» сообщал, что ретейлер «Магнит» рассматривает вариант продажи своих гипермаркетов, чтобы сосредоточиться на развитии формата «у дома». По данным источников газеты, одним из основных претендентов на покупку называют сеть «Лента», которая активно расширяется в этом сегменте. В «Ъ» уточнили, что переговоры уже идут, но конкретные условия сделки пока не раскрываются.

Ранее «Магнит» закрыл приобрел контрольный пакет сети продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса».