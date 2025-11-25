На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сеть гипермаркетов «О'кей» сменила генерального директора

Сеть гипермаркетов «О'кей» возглавил экс-гендиректор Nike в РФ Андрей Кришнев
true
true
true
close
O'KEY Group

Генеральным директором сети гипермаркетов «О'кей» стал Андрей Кришнев. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Андрей Кришнев сфокусируется на дальнейшем развитии сети, росте ее эффективности и позиционировании на рынке розничной торговли», — сообщили в компании.

Согласно информации из пресс-релиза, Кришнев имеет более 20 лет опыта на руководящих позициях. Начинал свой путь менеджером в компании Proctеr&Gamble, где вырос до директора по работе с ключевыми клиентами. В 2017 году занял пост генерального директора российского Nike. Перед своим приходом в «О'кей» Кришнев несколько лет возглавлял крупные российские FMCG компании.

По данным Infoline, сеть «О'кей», основанная в Петербурге в 2001 году, занимает 10-е место в рейтинге торговых сетей FMCG. На конец октября сеть насчитывала 76 торговых объектов в стране. Кришнев сменил на должности гендиректора Константина Арабидиса, который покинул компанию 24 ноября.

До этого «Коммерсантъ» сообщал, что ретейлер «Магнит» рассматривает вариант продажи своих гипермаркетов, чтобы сосредоточиться на развитии формата «у дома». По данным источников газеты, одним из основных претендентов на покупку называют сеть «Лента», которая активно расширяется в этом сегменте. В «Ъ» уточнили, что переговоры уже идут, но конкретные условия сделки пока не раскрываются.

Ранее «Магнит» закрыл приобрел контрольный пакет сети продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами