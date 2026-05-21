Корпорация МСП помогла бизнесу вернуть 1,3 млрд рублей задолженности с начала 2026 года

Количество обращений через цифровую платформу Корпорации МСП увеличилось на 60%
На цифровую платформу МСП.РФ Корпорации МСП с начала 2026 года поступило более 800 обращений от малого и среднего бизнеса, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба корпорации.

Более половины обращений связаны с неплатежами госзаказчиков, а еще более 30% — жалобы на работу маркетплейсов. Как отметили в корпорации, с начала 2026 года предприниматели вернули 1,3 млрд рублей задолженности от госкомпаний по договорам в рамках 223-Ф3. Это стало возможным благодаря выстроенному механизму взаимодействия между госзаказчиками, МСП-поставщиками, федеральными органами власти и деловыми объединениями.

Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, также через платформу МСП.РФ предприниматели обращаются с проблемами административного давления, необоснованной блокировки счетов, реструктуризации задолженности и другими.

«Для МСП критически важно, чтобы проблемы решались максимально оперативно. Именно фактор времени часто является определяющим для дальнейшего ведения бизнеса в принципе. Регламентно установлен 10-дневный срок рассмотрения обращений, но по факту мы рассматриваем проблему в течение 1-2 дней», — сказал он.

По поводу решения проблем неплатежей со стороны госзаказчиков от МСП с начала 2026 года поступило 237 обращений на общую сумму 1,6 млрд рублей.

Для оперативного решения проблем электронной торговли Корпорация МСП работает с крупнейшими маркетплейсами по рассмотрению жалоб селлеров и владельцев ПВЗ. Также для решения системных проблем бизнеса между Корпорацией МСП и профильным комитетом Госдумы создан отдельный канал коммуникации.

Кроме того, Корпорация МСП оперативно поддерживает бизнес при чрезвычайных ситуациях. Например, в корпорацию поступило более 700 обращений по Анапе и Темрюкскому районе Краснодарского края. При содействии Корпорации МСП предприниматели смогли получить льготное микрофинансирование на общую сумму 39 млн рублей, получить правовые консультации, провести реструктуризацию кредитов, а также получить кредитные средства с «зонтичным» поручительством Корпорации МСП.

Ранее, по данным совместного исследования Корпорации МСП, Агентства стратегических инициатив, МСП Банка и консалтинговой компании Frank RG, более 40% молодых предпринимателей назвали нехватку знаний и опыта основной причиной закрытия бизнеса.

 
