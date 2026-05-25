В Забайкалье раскрыли преступную схему с лицензиями на добычу золота

В Забайкалье 8 человек задержали за взятки при выдаче лицензий на добычу золота

В Забайкальском крае задержаны и арестованы восемь человек по обвинению во взяточничестве при выдаче лицензий на добычу золота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ и Следственный комитет России.

По данным источника, среди задержанных — чиновники и представители золотодобывающих компаний. Как сообщили в ФСБ, представители территориальных органов, которые занимаются лицензированием геологоразведки золотоносных недр и выдачей экспертных заключений, за взятки обеспечивали одобрение заявок для отдельных аффилированных компаний и одновременно отклоняли обращения других недропользователей на те же участки.

«У задержанных изъяли более 27 миллионов рублей, полученных от золотодобывающих компаний за общее покровительство», — отметили в ФСБ.

Там уточнили, что оценочная стоимость разведанных запасов золота на участках составляет ₽1,5 млрд.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что возбуждено девять уголовных дел по статьям о получении и даче взятки в крупном и особо крупном размере. Сейчас обвинения предъявлены двум должностным лицам и одному посреднику, ранее работавшему начальником отдела. Также установлены и задержаны пять взяткодателей. Сообщается, что всем восьми обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, на имущество фигурантов наложен арест на общую сумму более ₽60 млн.

