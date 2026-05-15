В Москве задержали группу за крупную аферу с материнским капиталом

МВД: в Москве раскрыли схему с курсами по незаконному обналичиванию маткапитала

В Москве задержали мошенников, которые под видом образовательных курсов помогали незаконно обналичивать материнский капитал. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, группа из шести человек формально оказывала образовательные услуги, однако фактически обучала клиентов схемам обналичивания маткапитала. Организатором схемы был ранее судимый мужчина. Вместе с сообщниками он находил безработных граждан с финансовыми трудностями и оформлял их как индивидуальных предпринимателей. Управление бизнесом номинальные владельцы полностью передавали организаторам за денежное вознаграждение.

Злоумышленники создали сайт для поиска желающих обналичить материнский капитал. От имени подконтрольных предпринимателей они заключали фиктивные договоры на оказание образовательных услуг, что позволяло получать выплаты. Родителям выдавали поддельные документы для предоставления в отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

После этого деньги переводили на счета предпринимателей и обналичивали. Услугами схемы пользовались клиенты из разных регионов России, а мошенники получали около 80% от суммы выплат. Общая сумма похищенных средств превысила 50 млн рублей, а доход участников схемы составил около 35 млн рублей.

Следственное управление УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат.

