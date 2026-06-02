Россиянам объяснили, как покупать доллары летом

Покупать доллары летом 2026 года разумнее частями, а не одной сделкой и не в попытке поймать «идеальное дно». Один из вариантов — купить 30% нужной суммы сейчас, еще 30–40% при снижении курса, а остаток оставить на август или под конкретный платеж. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Такой подход подходит тем, кому валюта нужна для поездки, учебы, лечения, покупки недвижимости или других зарубежных расходов. Он снижает риск купить весь объем по неудачному курсу и убирает лишние эмоции. Если человеку валюта нужна под конкретную цель — поездка, обучение, лечение, покупка недвижимости, оплата зарубежных расходов, — я бы не ждала «идеального дна». В таких ситуациях разумнее покупать доллары частями уже сейчас. Например, разделить сумму на 3–4 покупки: часть в июне, часть в июле, часть в августе», — сказала Кузнецова.

По ее словам, сейчас рубль выглядит сильным, текущий уровень является низким по сравнению с тем, что рынок видел раньше. Но такая ситуация держится не на одном факторе — рубль поддерживают высокая ставка, слабый импорт, продажи валютной выручки экспортерами и внешняя конъюнктура, подчеркнула Кузнецова.

Диапазон 70–72 рубля за доллар экономист назвала привлекательным для постепенной покупки валюты. Если доллар уйдет ниже 70 рублей, это может быть еще более интересной точкой для докупки, сказала эксперт.

По базовому сценарию экономиста, в июне доллар может стоить 70–75 рублей, в июле — 72–78 рублей, в августе — 74–82 рубля. Самые выгодные уровни, по ее оценке, могут прийтись на июнь — начало июля, пока рубль еще поддерживают высокая ставка и слабый спрос на импорт, заключила Кузнецова.

