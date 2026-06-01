В России рекордно выросли продажи новых автомобилей

По итогам последней недели мая (с 25 по 31 число) рынок новых легковых автомобилей показал значительный рост, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. На государственный учет было поставлено 27,9 тыс. машин. Это почти на 10% больше, чем неделей ранее (25,4 тыс) и 17,4% превышает результат аналогичной недели прошлого года.

Позитивная динамика затронула и сегмент коммерческого транспорта. Сегмент LCV прибавил 29,5% и приблизился к недельной отметке в 1,5 тысячи единиц. Правда, в годовом выражении здесь пока сохраняется «минус» (‑16%), сказал Целиков.

В тяжелом грузовом сегменте (полной массой от 3,5 т) зафиксирован недельный рост на 15,2% — чуть более 1 тыс. регистраций, что на 9% больше, чем на 22-й неделе прошлого года.

При этом регистрации автобусов, мотоциклов и прицепов, согласно данным Целикова, слегка снизились.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

