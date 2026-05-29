Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Предприниматели стали чаще использовать ИИ на работе

Почти 50% опрошенных предпринимателей в РФ стали чаще использовать ИИ на работе
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Почти все (94%) опрошенных предпринимателей в России используют ИИ для решения рабочих задач. При этом 79% из них делают это на постоянной основе. 47% опрошенных отметили, что по ощущению в последнее время стали чаще использовать ИИ для решения рабочих задач. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Точка Банком («есть у «Газеты.Ru»).

Большинство бизнесменов обращается к ИИ два-три раза в неделю (32%), почти каждый день (20%) или несколько раз в день (15%). Минимум раз в неделю искусственный интеллект используют 12% опрошенных, еще 12% – один-два раза в месяц и только 5% никогда не обращаются к нему за помощью.

Предприниматели используют весь спектр доступных ИИ-решений: от чат-ботов до специализированных сервисов. В рабочих задачах чаще всего помогают чат-боты (74%), голосовые помощники (58%) и поисковики на основе ИИ (57%).

Нейросети в основном используют для работы с текстами: улучшение стиля (37%), перевод на другой язык (33%), черновик рабочего письма (26%).

«Предприниматели из сфер услуг и розничной торговли, например, чаще используют ИИ для перевода текстов на другие языки, а строители — для продвинутого поиска: создания конкретного ответа вместо набора ссылок на сайты», — отметили аналитики Точка Банка.

40% опрошенных считают, что нейросети справляются со всем спектром задач. При этом 14% отмечают, что ИИ не всегда качественно работает с информацией: поиск, анализ и фильтрация вызывают затруднения. Сложности возникают также с генерацией контента (текстов и изображений, 6%), обработкой изображений и фотографий (6%), математическими операциями и анализом данных (5%), работой с таблицами и кодом (4%).

В опросе приняли участие почти 1 тыс. предпринимателей.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше работать из-за ИИ.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!