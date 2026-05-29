Предприниматели стали чаще использовать ИИ на работе

Почти 50% опрошенных предпринимателей в РФ стали чаще использовать ИИ на работе

Почти все (94%) опрошенных предпринимателей в России используют ИИ для решения рабочих задач. При этом 79% из них делают это на постоянной основе. 47% опрошенных отметили, что по ощущению в последнее время стали чаще использовать ИИ для решения рабочих задач. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Точка Банком («есть у «Газеты.Ru»).

Большинство бизнесменов обращается к ИИ два-три раза в неделю (32%), почти каждый день (20%) или несколько раз в день (15%). Минимум раз в неделю искусственный интеллект используют 12% опрошенных, еще 12% – один-два раза в месяц и только 5% никогда не обращаются к нему за помощью.

Предприниматели используют весь спектр доступных ИИ-решений: от чат-ботов до специализированных сервисов. В рабочих задачах чаще всего помогают чат-боты (74%), голосовые помощники (58%) и поисковики на основе ИИ (57%).

Нейросети в основном используют для работы с текстами: улучшение стиля (37%), перевод на другой язык (33%), черновик рабочего письма (26%).

«Предприниматели из сфер услуг и розничной торговли, например, чаще используют ИИ для перевода текстов на другие языки, а строители — для продвинутого поиска: создания конкретного ответа вместо набора ссылок на сайты», — отметили аналитики Точка Банка.

40% опрошенных считают, что нейросети справляются со всем спектром задач. При этом 14% отмечают, что ИИ не всегда качественно работает с информацией: поиск, анализ и фильтрация вызывают затруднения. Сложности возникают также с генерацией контента (текстов и изображений, 6%), обработкой изображений и фотографий (6%), математическими операциями и анализом данных (5%), работой с таблицами и кодом (4%).

В опросе приняли участие почти 1 тыс. предпринимателей.

