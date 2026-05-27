Назван средний курс доллара во втором полугодии

Средний курс доллара во втором полугодии составит около 88 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Базовый сценарий предполагает, что средний курс доллара во второй половине года составит 82–88 рублей, на конец декабря мы можем увидеть 88–93 рубля. Это плюс-минус совпадает с консенсусом крупных банков и брокеров. Среднегодовой курс доллара по 2026 году, скорее всего, сложится в районе 81–83 рублей, поскольку первая половина года прошла на очень сильных уровнях около 75–78 рублей», — отметил Селезнев.

Он перечислил факторы, которые могут остановить укрепление рубля. По словам Селезнева, в первую очередь это снижение ключевой ставки: каждое ее уменьшение на 1 процентный пункт потенциально дает 2–3% ослабления рубля с лагом в один-два месяца. Второй по силе фактор — это рост импорта на фоне более доступного потребкредита, добавил финансист. Третий фактор — изменение бюджетного правила, которое может увеличить объемы покупок валюты в полтора-два раза. Четвертый фактор — нефть, но к ней рубль сейчас менее чувствителен из-за бюджетного правила, сказал Селезнев. Геополитика влияет на курс рубля фоном либо точечно через спрос на валюту со стороны населения и бизнеса, но не задает основной тренд, заключил эксперт.

По данным Investing.com, 26 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 71,35 рубля.

Ранее россияне рассказали, что сделают во время падения доллара.