Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Назван средний курс доллара во втором полугодии

Финансист Селезнев: средний курс доллара во втором полугодии составит 88 рублей
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Средний курс доллара во втором полугодии составит около 88 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Базовый сценарий предполагает, что средний курс доллара во второй половине года составит 82–88 рублей, на конец декабря мы можем увидеть 88–93 рубля. Это плюс-минус совпадает с консенсусом крупных банков и брокеров. Среднегодовой курс доллара по 2026 году, скорее всего, сложится в районе 81–83 рублей, поскольку первая половина года прошла на очень сильных уровнях около 75–78 рублей», — отметил Селезнев.

Он перечислил факторы, которые могут остановить укрепление рубля. По словам Селезнева, в первую очередь это снижение ключевой ставки: каждое ее уменьшение на 1 процентный пункт потенциально дает 2–3% ослабления рубля с лагом в один-два месяца. Второй по силе фактор — это рост импорта на фоне более доступного потребкредита, добавил финансист. Третий фактор — изменение бюджетного правила, которое может увеличить объемы покупок валюты в полтора-два раза. Четвертый фактор — нефть, но к ней рубль сейчас менее чувствителен из-за бюджетного правила, сказал Селезнев. Геополитика влияет на курс рубля фоном либо точечно через спрос на валюту со стороны населения и бизнеса, но не задает основной тренд, заключил эксперт.

По данным Investing.com, 26 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 71,35 рубля.

Ранее россияне рассказали, что сделают во время падения доллара.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!