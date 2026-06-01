Один из старейших сервисов онлайн-бронирования путешествий выставили на продажу

«Известия»: сервис для бронирования путешествий OneTwoTrip выставили на продажу
Сервис по онлайн-бронированию путешествий OneTwoTrip выставлен на продажу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на двух инвестбанкиров, знакомых с предложением, а также топ-менеджера компании-партнера и совладельца крупного туроператора.

По словам собеседников издания, около полугода назад платформа обратилась с предложениями о покупке бизнеса к нескольким потенциальным покупателям, однако детали условий и стоимость сделки не раскрываются. Эксперты называют актив перспективным. Так, управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отметила, что основную ценность OneTwoTrip представляют его клиентская база и известный бренд.

OneTwoTrip — один из старейших российских сервисов бронирования авиабилетов, основанный Петром Кутисом в 2011 году. По данным платформы, ею пользуются более 11 млн путешественников. Сервис предлагает билеты свыше 800 авиакомпаний, более 3 млн вариантов размещения по всему миру, а также ж/д и автобусные билеты, аренду авто, туристическое страхование и услуги по организации командировок.

В 2025 году, согласно данным Travelline, платформа вошла в топ-10 крупнейших онлайн-тревел-агентств. В разное время в нее инвестировали международные фонды, включая Phenomen Ventures, Atomico и Goldman Sachs. Продажа сервиса происходит на фоне консолидации рынка travel-tech. Как отмечает партнер Б1 Юлия Загорнова, экосистемные компании, операторы связи и банки активно приобретают или развивают собственные туристические продукты для повышения лояльности клиентов и роста доходности.

