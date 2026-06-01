Вдова экс-мэра Москвы стала заниматься в Великобритании производством вина

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, являющаяся одной из самых богатых женщин России, открыла в Великобритании винодельню. Об этом, ссылаясь на данные британских государственных реестров, сообщает РИА Новости.

Из документов следует, что в 2024 году Батурина приобрела лондонскую компанию Calleva Wine, род деятельности предприятия указан как «производство вина из винограда». Она стала владельцем бизнеса с долей свыше 75%. В мае прошлого года Calleva Wine владела активами почти на £2 млн ($2,7 млн).

Виноградник компании под названием Calleva находится возле городка Силчестер в графстве Хэмпшир на юге Англии. Первые вина из сортов Шардоне и Рондо, а также розовое вино планировалось произвести в 2024 году. При этом в продаже вино Calleva окажется не ранее 2027 года.

По данным британского реестра недвижимости, Батурина не является владельцем самого виноградника и прилегающей фермы с коттеджем. При этом часть земли с некоторыми ограничениями была передана в пользование компании.

5 февраля стало известно, что вышедший на свободу из колонии бизнесмен Виктор Батурин, брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, задолжал 23,1 млн рублей.

Ранее вино Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) исчезло из магазинов Великобритании.

 
