Вдова экс-мэра Москвы стала заниматься в Великобритании производством вина

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, являющаяся одной из самых богатых женщин России, открыла в Великобритании винодельню. Об этом, ссылаясь на данные британских государственных реестров, сообщает РИА Новости.

Из документов следует, что в 2024 году Батурина приобрела лондонскую компанию Calleva Wine, род деятельности предприятия указан как «производство вина из винограда». Она стала владельцем бизнеса с долей свыше 75%. В мае прошлого года Calleva Wine владела активами почти на £2 млн ($2,7 млн).

Виноградник компании под названием Calleva находится возле городка Силчестер в графстве Хэмпшир на юге Англии. Первые вина из сортов Шардоне и Рондо, а также розовое вино планировалось произвести в 2024 году. При этом в продаже вино Calleva окажется не ранее 2027 года.

По данным британского реестра недвижимости, Батурина не является владельцем самого виноградника и прилегающей фермы с коттеджем. При этом часть земли с некоторыми ограничениями была передана в пользование компании.

