Россияне используют перерыв на еду как способ сбежать с работы

Более 50% опрошенных россиян считают перерыв на еду способом сбежать с работы
Более половины опрошенных россиян (52%) иногда используют перерыв на еду как способ «сбежать» от работы. У 21% это происходит часто. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от X5.

Чаще всего о еде вспоминают ближе к обеду — так ответили 44% опрошенных. Еще 26% думают о ней до начала рабочего дня, 14% — уже в первый рабочий час.

56% респондентов признались, что настроение во время перерыва им лучше всего поднимает домашняя еда — она дает ощущение «своего пространства» даже на работе. Готовую еду из супермаркета, кафе или кофейни рядом выбрали 37%: для них такой перерыв превращается в маленький «выход». Доставку отметили 25% — она воспринимается как «забота о себе».

После перекуса 45% опрошенных почувствовали, что им легче сосредоточиться и работать. У 26% эффект короткий: становится лучше, но усталость быстро возвращается. Еще 17% сказали, что после еды хочется продолжить есть, а не работать.

Еда помогает и в рабочих разговорах: 23% участников исследования считают, что с ней любая встреча становится терпимее. Еще 18% говорят, что за едой проще договориться, 12% — что она снимает напряжение.

Главные поводы для перекуса на работе — голод, усталость, стресс или напряжение, общение с коллегами, скука.

В тяжелый рабочий день россияне чаще всего выбирают бодрящие напитки (31%), сладкое (27%) и фастфуд (15%).

У 43% респондентов в течение рабочего дня бывает несколько приемов пищи. Один полноценный прием — у 26%, много маленьких перекусов — у 18%.

