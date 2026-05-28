Финансист ответила, стоит ли срочно покупать доллары после падения курса

Жители России активнее покупают наличные доллары на фоне укрепления рубля и приближения сезона отпусков. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Горбунова.

По словам эксперта, повышенный спрос связан сразу с несколькими факторами. Россияне массово приобретают валюту перед поездками за границу из-за сложностей с оплатой российскими банковскими картами за рубежом. Дополнительное влияние оказали снижение ставок по рублевым вкладам и возобновление операций Минфина в рамках бюджетного правила, что, как считают некоторые граждане, может привести к ослаблению рубля.

Горбунова отметила, что доллар опускался до отметки 70,95 рубля, и такой курс вместе с сезонным спросом подтолкнул россиян к покупке валюты.

Эксперт пояснила, что укрепление рубля связано с высокими ценами на нефть, превышением экспорта над импортом и сохранением высокой ключевой ставки Банка России.

На фоне ажиотажа в ряде банков возник дефицит наличных долларов. Как уточнила Горбунова, из-за санкций прямые поставки валюты из США и Европы невозможны, поэтому банки получают наличные через страны СНГ, где объемы ограничены.

По словам экономиста, в условиях дефицита разница между курсами покупки и продажи валюты может увеличиться, что сделает спекулятивные операции менее выгодными.

При этом эксперт считает, что паниковать не стоит, поскольку нехватка валюты носит временный характер. Она добавила, что покупать доллары для поездок за рубеж лучше постепенно, чтобы снизить влияние колебаний курса.

Для долгосрочных накоплений Горбунова назвала более привлекательными рублевые инструменты — банковские вклады, ОФЗ, корпоративные облигации и фонды денежного рынка, поскольку их доходность сейчас превышает уровень инфляции.

Ранее курс доллара упал до 69 рублей из-за высоких цен на нефть и большой продажи валютной выручки экспортерами.