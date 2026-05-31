Стало известно, кому в июне удвоят пенсию

Бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур, которые после завершения службы успели накопить необходимый трудовой стаж, с июня начнут получать две пенсии. Об этом РИА Новости сообщила кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

Эксперт пояснила, что после увольнения с военной службы граждане получают военную пенсию, но также имеют право на страховую. Для этого, по словам Коваленко, нужно отработать 15 лет и набрать не менее 30 пенсионных баллов. При выполнении этих условий человек будет одновременно получать выплаты от Социального фонда и от своего силового ведомства.

Коваленко добавила, что на две пенсии также могут рассчитывать космонавты, летчики, участники Великой Отечественной войны, инвалиды из-за военной травмы, а также члены семей погибших военнослужащих.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 августа в России вырастут пенсии работающих пенсионеров. При перерасчете будут учтены заработанные в 2025 году индивидуальные пенсионные коэффициенты, но не более трех баллов. Депутат напомнила, что плановая ежегодная индексация пособий для продолжающих трудиться россиян пенсионного возраста коснется только тех, кто отработал весь предыдущий год целиком.

Ранее россиянам напомнили о доплате к пенсии при наличии иждивенцев.