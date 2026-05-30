Китай призвал Евросоюз соблюдать правила честной конкуренции

Китай рассчитывает на соблюдение Евросоюзом (ЕС) правил свободной торговли и рыночной конкуренции. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

«Китай надеется, что Евросоюз будет придерживаться правил ВТО, отстаивать принципы свободной торговли и честной конкуренции, а также решительно выступать против протекционизма и односторонних действий», — говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что каналы коммуникации между Китаем и ЕС все еще открыты.

До этого Китай пригрозил Евросоюзу ответными действиями, если новый европейский закон «Сделано в Европе» нанесет ущерб китайским компаниям. В Пекине заявили, что закон создает серьезные барьеры для инвестиций и представляет собой институциональную дискриминацию. Китай готов вести диалог, но если его позиция останется без внимания, страна будет вынуждена принять контрмеры.

В марте Евросоюз обнародовал законопроект «Сделано в Европе», который обязывает компании, претендующие на госфинансирование в стратегических отраслях, соблюдать требования для комплектующих из ЕС.

Ранее сообщалось, что глава ЕК намерена ужесточить торговую политику в отношении Китая.