Названо популярное в России блюдо, которое подешевело за последний год

«Руспродсоюз»: за последний год окрошка в России подешевела на 0,5%

Средняя стоимость приготовления окрошки на семью из четырех человек в России за год снизилась на 0,5% и составила 448,6 рубля. Об этом рассказал в интервью ТАСС исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Годом ранее это блюдо обходилось россиянам в 450,9 рубля. Эксперт уточнил, что за основу расчетов брался стандартный рецепт: 300 г картофеля, 200 г огурцов, четыре яйца, 200 г редиса, 300 г вареной колбасы, пучок свежей зелени, один литр кваса и 80 г сметаны.

Сегодня, 30 мая, в России отмечается День окрошки.

Врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова предупредила, что безопасная порция окрошки для взрослого составляет 350–400 граммов. По ее мнению, готовить блюдо лучше на натуральном квасе или кефире, так как они благотворно влияют на микроорганизмы в кишечнике.

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков напомнил, что окрошка противопоказана при индивидуальной непереносимости компонентов, обострении язвенной болезни, панкреатита, гастрита, мочекаменной болезни, подагры, проблемах с желчевыводящими путями, а также при кризисе гипертонической болезни.

Ранее бренд-шеф раскрыл секрет приготовления насыщенной окрошки.