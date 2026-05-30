Финский обувной бренд Kuoma закрывает фабрику после ухода из России

Финская Kuomiokoski Oy, выпускающая обувь под брендом Kuoma, закрывает завод в Куомиокоски и переносит производство в город Мянтюхарью из-за финансовых трудностей. Об этом пишет Yle.

Уточняется, что фабрика в Куомиокоски работала с 1930 года. Руководство компании отмечает, что новое помещение в Мянтыхарью оборудовано более современными производственными мощностями и способно обрабатывать до 18 пар обуви в час.

По информации издания, последние годы компания столкнулась с убытками на фоне ухода с российского рынка. Так, с 2022 года оборот фирмы сократился примерно на треть, а в 2025 году фирма потеряла более €1 млн.

Yle отмечает, что обувь Kuoma производится не только в Финляндии. В частности, верхнюю часть ботинок изготавливают в Латвии, а сырье закупают в том числе в странах Азии, а в некоторых моделях только подошва и стелька изготовлены в Финляндии.

В прошлом году инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) подала иск в Арбитражный суд Москвы к структуре обувного ретейлера Ralf Ringer о взыскании 1,28 млрд рублей. В 2024 году компанию признали банкротом из-за долга в 13 млн рублей.

Ранее южнокорейская Lotte сообщила, что намерена продолжать работу в России.