Россия нарастила закупки китайской косметики и средств для волос

Поставки средств для волос из Китая в Россию в январе-апреле 2026 года выросли втрое в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт косметики увеличился на две трети. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.

По данным источника, объем экспорта средств для ухода за волосами и их укладки из КНР в РФ составил $19,3 млн против $6,5 млн годом ранее. В апреле поставки достигли $4,7 млн — в 3,4 раза больше, чем в апреле 2025 года, и в полтора раза больше, чем в марте 2026-го. Уточняется, что россияне закупали средства для окрашивания, укладки и ухода, шампуни и лаки для волос.

Кроме того, импорт китайской косметики за четыре месяца вырос на 63% — до $67,7 млн. В апреле поставки составили $17,7 млн, увеличившись за месяц в 2,1 раза, а за год — в полтора раза. Большую часть составили уходовая косметика, средства для макияжа губ и глаз.

Россия также импортировала из Китая средства для гигиены рта на $16,1 млн, различные средства для ухода за собой — на $14,1 млн, а также духи и туалетную воду — на $1,1 млн, следует из данных китайской таможни.

