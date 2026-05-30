Генеральный директор Wildberries ответила на вопрос о сохранении скидок

Система скидок на Wildberries сохранится, поскольку она продолжает оставаться удобным и востребованным инструментом и для покупателей, и для продавцов. Об этом в интервью ТАСС заявила Татьяна Ким — основательница Wildberries и руководитель Wildberries & Russ (РВБ) — накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Скидки, безусловно, останутся, поскольку это очень действенный инструмент и востребованный как покупателями, так и нашими продавцами», — отметила Ким.

До этого в письме, направленном в Центробанк, правительство РФ и Федеральное собрание, она указывала, что возможный запрет скидок на маркетплейсах может усилить инфляционные процессы в стране. По ее словам, банки, поддерживающие такие ограничения, прежде всего стремятся сократить свои расходы на кешбэк и бонусные программы, удержать комиссионные доходы и при этом снизить конкурентную нагрузку. При этом Ким подчеркнула, что у крупных банков есть техническая возможность предлагать клиентам выгодные условия покупок на маркетплейсах, однако воспользоваться этим сейчас удается немногим.

Ранее сообщалось, что россияне смогут жаловаться на маркетплейсы через «Госуслуги».