Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Генеральный директор Wildberries ответила на вопрос о сохранении скидок

Ким: механизм снижения цен в Wildberries останется, поскольку он востребован
Алексей Даничев/РИА Новости

Система скидок на Wildberries сохранится, поскольку она продолжает оставаться удобным и востребованным инструментом и для покупателей, и для продавцов. Об этом в интервью ТАСС заявила Татьяна Ким — основательница Wildberries и руководитель Wildberries & Russ (РВБ) — накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Скидки, безусловно, останутся, поскольку это очень действенный инструмент и востребованный как покупателями, так и нашими продавцами», — отметила Ким.

До этого в письме, направленном в Центробанк, правительство РФ и Федеральное собрание, она указывала, что возможный запрет скидок на маркетплейсах может усилить инфляционные процессы в стране. По ее словам, банки, поддерживающие такие ограничения, прежде всего стремятся сократить свои расходы на кешбэк и бонусные программы, удержать комиссионные доходы и при этом снизить конкурентную нагрузку. При этом Ким подчеркнула, что у крупных банков есть техническая возможность предлагать клиентам выгодные условия покупок на маркетплейсах, однако воспользоваться этим сейчас удается немногим.

Ранее сообщалось, что россияне смогут жаловаться на маркетплейсы через «Госуслуги».

 
Теперь вы знаете
Ограничения выдачи больничных, электронные рецепты, ИИ в скорой помощи: новости здоровья за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!