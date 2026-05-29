Производственный сбой стал причиной снижения добычи нефти в Казахстане

На крупном месторождении Тенгиз в акватории Каспийского моря в Казахстане снижена добыча нефти из-за производственного сбоя. Об этом сообщила советник министра — представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева, передает «Интерфакс».

По ее словам, на производстве произошел операционный сбой, но в настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы восстановить процесс добычи.

«28 мая 2026 года на одном из производственных объектов компании «Тенгизшевройл» произошел операционный сбой, приведший к временному снижению производства нефти», — сказала Серикпаева, отметив, что ситуация находится на контроле у минэнерго республики.

В январе сразу на двух месторождениях Казахстана была приостановлена добыча нефти — Тенгиз и Королевское. Компания «Тенгизшевройл» тогда сообщила, что причиной приостановки добычи стал пожар, произошедший 18 января.

Ранее Казахстан и Россия подписали соглашение о поставках нефти в Китай.