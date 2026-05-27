Война США и Израиля против Ирана
«Сумасшедшая и безрассудная»: в ЕС раскритиковали фон дер Ляйен после обращения к России

Обращение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к России унизило весь Евросоюз. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Нужно быть абсолютно сумасшедшим и безрассудным, чтобы похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики», — сказал он.

Христофору отметил, что слова фон дер Ляйен угрожают самому Евросоюзу, поскольку лишь усугубляют эскалацию конфликта с Россией.

После таких «абсурдных заявлений» председатель ЕК еще хочет, чтобы Россия вела переговоры с ЕС, добавил журналист.

26 мая фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, что вторжение беспилотников Вооруженных сил Украины в воздушное пространство стран Прибалтики является «намеренной стратегией России». Политик поблагодарила прибалтийцев «за стойкость и спокойствие» и пообещала, что ЕС и страны региона смогут «вместе победить» Россию.

Также она призвала в кратчайшие сроки интегрировать Украину в военно-промышленную систему Европы, чтобы «обогнать Россию в военных инновациях».

Ранее фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе вторжения дронов.

 
