Россиян призвали подготовить смартфон ребенка к летним поездкам

Россиянам нужно подготовить смартфон ребенка к летним поездкам заранее, рассказал «Газете.Ru» старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин накануне Дня защиты детей. По его словам, главная ошибка родителей — просто запретить ребенку пользоваться тем или иным сервисом и считать вопрос закрытым.

«После ограничения доступа к Roblox многие дети начали искать аналоги, неофициальные копии и инструкции для обхода в интернете. Вместе с такой заменой ребенок рискует скачать вредоносное приложение, попасть на фишинговый сайт или начать общаться с незнакомцами на площадке без нормальной модерации.
Задача родителей не в том, чтобы забрать у ребенка смартфон на все лето, а в том, чтобы обеспечить ему безопасную среду. Младшим членам семьи нужно объяснить простым языком: если привычная игра больше не открывается, не надо искать доступный вариант в случайных Telegram-каналах или на сайтах с бесплатными файлами. Лучше вместе выбрать понятные и легальные альтернативы, настроить ограничения и договориться о правилах», — отметил Лопатин.

По его словам, первое, что стоит сделать перед каникулами, — проверить, какие приложения уже установлены на смартфоне: родителям нужно удалить неизвестные игры, приложения без понятного разработчика и программы, которые ребенок скачал не из официального магазина. Особенно осторожно стоит относиться к файлам формата APK на Android: под видом игры или ее разблокированной версии часто распространяются приложения, которые могут получать доступ к контактам, фото, СМС и уведомлениям, сказал Лопатин.

«Второй шаг — настроить родительский контроль: на смартфоне можно ограничить установку новых приложений без разрешения взрослого, запретить покупки внутри игр, задать возрастной рейтинг контента и установить лимиты экранного времени. Важно не ставить ограничения тайно, лучше объяснить ребенку, что это не наказание, а мера безопасности, как ремень безопасности в машине или шлем для поездок на велосипеде», — сказал Лопатин.

Дополнительно стоит установить антивирус и включить регулярную проверку устройства, проверить связь и баланс, настроить геолокацию, защитить аккаунты, рекомендовал Лопатин. На телефоне ребенка и на SIM-карте должен быть установлен пароль или PIN-код, чтобы снизить риски на случай потери устройства или самой SIM-карты, подчеркнул эксперт.

Если ребенок просит «чем-то заменить Roblox», эксперт посоветовал понять, что именно ребенку нравилось: строить миры, играть с друзьями, проходить задания, создавать персонажей или общаться. От этого зависит безопасная замена, считает Лопатин. По его словам, для творчества подойдут игры и приложения, где можно что-то создавать, программировать простые сценарии, заниматься музыкой или анимацией. Для детей младшего возраста лучше выбирать приложения с понятным возрастным рейтингом, без открытого чата и без агрессивных покупок внутри игры, уверен эксперт. Если ребенку важна игра с друзьями, родителям стоит заранее посмотреть, есть ли в ней голосовой или текстовый чат, можно ли его отключить, как пожаловаться на пользователя и кто видит профиль ребенка, посоветовал Лопатин.

Он рекомендовал договориться с ребенком о «цифровом расписании» на лето. Например, игры — после прогулки, зарядки или домашних дел, видео — не перед сном, сказал эксперт. По его словам, чем проще правило, тем выше шанс, что ребенок его запомнит. Формулировка «не сиди в телефоне весь день» работает хуже, чем конкретное правило: «игры — один час днем и полчаса вечером», подчеркнул Лопатин.

