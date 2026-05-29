Россиянам посоветовали заранее делить имущество на случай развода

Юрист Крылова: супруги могут заранее поделить квартиру и вклады на случай развода
Квартира, дом, машина, вклады, бизнес и даже домашние животные могут быть заранее распределены между супругами на случай развода. Для этого нужен брачный договор, рассказала «Газете.Ru» судебный юрист, директор юридической компании «ХОРУС» Светлана Крылова.

По ее словам, иногда супруги, чтобы избежать раздела, пытаются «спрятать» имущество: оформляют его на родителей, других родственников или друзей. Но такая схема может обернуться против самих супругов — юридически собственником будет тот, на кого записан актив.

«Законодатель уже достаточно давно создал механизм, при котором супруги могут сами решить, как им справедливо разделить имущество на случай развода, — брачный договор. В России не особо принято заключать брачные договоры, это считается признаком нелюбви и недоверия между партнерами. Я же, напротив, считаю заключение брачного договора наивысшей формой доверия между супругами. Брачный договор меняет обычный порядок, при котором нажитое в браке имущество делится поровну. В нем можно заранее прописать другой вариант — с учетом интересов обоих супругов», — сказала Крылова.

По ее словам, например, одному супругу может быть важнее загородный дом, а другому — городская квартира, и такой порядок можно закрепить в договоре. Там же можно определить, кто несет расходы на имущество, как супруги участвуют в доходах друг друга и что каждому достанется при расторжении брака, сказала Крылова. Пока брак сохраняется, договор не мешает им вместе пользоваться этим имуществом, подчеркнула юрист.

Она добавила, что документ может касаться не только уже купленных активов, но и будущих приобретений — например, в нем можно предусмотреть покупку квартиры для супруги, которая ведет домашнее хозяйство и занимается детьми. Если после развода дети останутся с матерью, супруги вправе заранее учесть, что жилье должно быть большей площади, пояснила Крылова.

Но брачный договор не регулирует все подряд, предупредила юрист. По ее словам, в него нельзя включать условия о личных отношениях, изменах, месте жительства детей, порядке общения с ними или алиментах, эти вопросы оформляются отдельно. Нельзя также ставить одного из супругов в крайне невыгодное положение — например, прописывать, что после развода все имущество остается жене, а мужу достается только галстук, сказала Крылова.

«Заключить брачный договор можно до свадьбы или уже в браке. Если его подписали до регистрации, действовать он начнет только после заключения брака. Если свадьбы не было, договор не даст никаких правовых последствий, даже при нотариальном удостоверении. Брачный договор составляется письменно и обязательно заверяется у нотариуса. Без этого он не имеет юридической силы. Его условия можно менять по соглашению супругов, если со временем меняются обстоятельства семьи», — подытожила Крылова.

