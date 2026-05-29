Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Россияне рассказали, что их раздражает в рабочей коммуникации

«Практик»: 54% опрошенных россиян раздражают сообщения от коллег «есть минута?»
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Самым раздражающим фактором рабочей коммуникации 54% опрошенных россиян назвали сообщения без конкретики («надо обсудить», «есть минута?»). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сетью сервисных офисов «Практик» (есть у «Газеты.Ru»).

43% признались, что сильнее всего их бесит долгое ожидание ответа от коллег. 64% относятся к голосовым сообщениям по работе негативно. Видеосообщения, голосовые и неожиданные звонки назвали главным раздражающим фактором 37%.

31% относятся негативно к тому, что коллеги им пишут в нерабочее время, из них 17% ответили, что такое поведение «совершенно не нормально». Когда сообщение все же приходит в нерабочее время, более половины респондентов (55%) отвечают, только если считают вопрос важным. 21% откладывают ответ до рабочего времени, 14% стараются вообще не читать такие сообщения.

Почти половина опрошенных (48%) включает уведомления только для важных рабочих чатов — это самая популярная стратегия управления вниманием. Полностью включенными их держат 24% респондентов.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше работать из-за ИИ.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!