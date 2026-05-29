Россияне рассказали, что их раздражает в рабочей коммуникации

Самым раздражающим фактором рабочей коммуникации 54% опрошенных россиян назвали сообщения без конкретики («надо обсудить», «есть минута?»). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сетью сервисных офисов «Практик» (есть у «Газеты.Ru»).

43% признались, что сильнее всего их бесит долгое ожидание ответа от коллег. 64% относятся к голосовым сообщениям по работе негативно. Видеосообщения, голосовые и неожиданные звонки назвали главным раздражающим фактором 37%.

31% относятся негативно к тому, что коллеги им пишут в нерабочее время, из них 17% ответили, что такое поведение «совершенно не нормально». Когда сообщение все же приходит в нерабочее время, более половины респондентов (55%) отвечают, только если считают вопрос важным. 21% откладывают ответ до рабочего времени, 14% стараются вообще не читать такие сообщения.

Почти половина опрошенных (48%) включает уведомления только для важных рабочих чатов — это самая популярная стратегия управления вниманием. Полностью включенными их держат 24% респондентов.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

