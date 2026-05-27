Россияне стали больше работать из-за ИИ

За последние два года российские компании активно встраивали ИИ в рабочие процессы, но нагрузка на офисных сотрудников при этом наоборот только росла и растет. Об этом «Газете.Ru» заявила директор по развитию бизнеса Embedika Айканыш Орозбаева.

Она сослалась на данные McKinsey, согласно которым лишь 1% руководителей считают свои компании по-настоящему зрелыми в области ИИ. По словам Орозбаевой, одна из причин такой тенденции заключается в том, что большинство работодателей встраивают нейросети в уже существующие неэффективные процессы. Сотрудник начинает готовить отчет вдвое быстрее, но освободившиеся часы тут же заполняются вычиткой черновиков нейросети и ручным переносом ее результатов обратно в разрозненные ИТ-системы и регламенты — задачами, от которых можно было бы отказаться при грамотной сквозной настройке процессов, пояснила эксперт.

«ИИ не сокращает объем работы, а перераспределяет ее между человеком и цифровыми системами. Если при этом процессы и роли остаются прежними, нагрузка работников может даже вырасти: к привычным задачам добавляется необходимость изучать и контролировать новые инструменты. Реальный эффект появляется, когда ИИ можно делегировать более объемные задачи целиком. Например, в роли встроенного ассистента он сам собирает информацию из нескольких систем, сопоставляет версии документов и формирует выжимку под конкретную задачу, давая сотруднику готовые варианты действий, которые можно быстро проверить и принять решение», — отметила Орозбаева.

По ее словам, в такой модели человек переключается с исполнения на управление, высвобождая время для проектов, которые прежде постоянно сдвигались.

Чтобы двигаться в этом направлении, стоит начать с наблюдения за текущей нагрузкой: в течение рабочей недели отмечать задачи, которые занимают больше всего времени и повторяются практически без изменений, сказала эксперт. Полезно задать себе несколько вопросов: можно ли описать эту задачу четкой инструкцией, приходится ли каждый раз собирать одни и те же данные из разных источников, накапливается ли из-за нее то, что важно сделать, но постоянно сдвигается, посоветовала Орозбаева. Такой список становится готовой основой для конкретного разговора с руководителем о том, что именно стоит попробовать автоматизировать и как это повлияет на работу сотрудника, отдела или даже компании, заключила эксперт.

