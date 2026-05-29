Россияне рассказали, как предпочитают проводить отпуск

Почти 70% опрошенных россиян сочетают экскурсии и отдых во время отпуска

Большинство (67%) опрошенных россиян выбирают комбинированный формат семейного отдыха, сочетая экскурсии и отдых. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками гостиничной сети AZIMUT Hotels (есть у «Газеты.Ru»).

Другие респонденты более радикальны — 22% готовы к активному времяпрепровождению постоянно, а 11% — хотят тишины. 40% семей выбирают отели в мегаполисах с легким доступом к музеям, паркам и кафе. При этом 37% все же тянутся к побережью или горам, а 25% — к загородным комплексам и санаториям.

Родителям важно, чтобы ребенок был увлечен и чувствовал себя комфортно, а у взрослых при этом оставалась возможность для собственного отдыха и восстановления.

При выборе отеля туристы с детьми все чаще обращают внимание не столько на количество звезд или формат «все включено», сколько на комфорт для всей семьи. В приоритете — просторная территория для прогулок ребенка, безопасная и удобная детская зона у бассейна, современные игровые площадки и продуманное детское меню, которое действительно оценят маленькие гости.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

