Россияне рассказали о своем отношении к курортным романам

Почти половина (44%) опрошенных россиян готовы завести роман во время отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ювелирной сетью «585 Золотой» (есть у «Газеты.Ru»).

Триггером для знакомства с противоположным полом могут стать самые разные факторы. По словам опрошенных, самые популярные среди них — привлекательная внешность (71%), стильный образ (63%) и внешние признаки хорошего достатка (48%). На хорошее чувство юмора обращают внимание 33% опрошенных, собственной интуиции и внутреннему чутью в выборе избранника доверяют лишь 26%.

Большинство россиян обращают внимание на стильный образ (63%) и внешние признаки высокого достатка (48%), а также учитывают ряд других критериев при выборе потенциального партнера. Среди женщин половина (53%) выбирает партнера по наличию брендовых вещей и дорогих украшений в образе, еще 42% –– исходя из ответов на вопросы о хобби и стиле жизни мужчины. Треть (34%) делает выводы на основе трат на первом свидании, например, просит ли партнер разделить счет. Напрямую задают вопрос о заработке только 17%. Скрины из банковского приложения или справку 2-НДФЛ просят лишь 9%.

Среди мужчин 71% выбирает девушек по наличию дорогих вещей в образе.

Среди всех элементов образа сильнее всего говорят о высоком достатке именно ювелирные украшения (так ответили 62%). Так большинство женщин при встрече смотрят на часы мужчин (54%), кольца (47%) и браслеты (39%). По их словам, они выберут того, чьи ювелирные украшения в образе стоят не менее 100 тыс. рублей — в этом убеждены 68% девушек. Мужчины же чаще смотрят на серьги (72%), подвески (50%) и кольца (46%) партнерши.

На вопрос «какой среднемесячный доход партнера вы хотите видеть, чтобы рассмотреть его для курортного романа?» большинство женщин (72%) отметили сумму от 300 тыс. рублей.

Большинство опрошенных (68%) уже запланировали себе отпуск до конца 2026 года. Больше всего таких среди миллениалов (79%), меньше –– среди бумеров (52%). Самое популярное время для отдыха –– август (32%), сентябрь (25%) и май (21%).

В опросе приняли участие более 3 тыс. свободных и неженатых респондентов из восьми федеральных округов России старше 18 лет.

Ранее россияне назвали самую контрастную пару в литературе.

Ранее исследование показало, что 60% россиянок недовольны участием партнеров в подготовке отпуска.