Стало известно, как ключевая ставка влияет на курс рубля

Каждое снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт в среднем приводит к ослаблению рубля на 2–3% с лагом один-два месяца. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«К декабрю при ключевой ставке 11–12% рубль даже просто механически должен потерять 8–12% от текущих уровней. Второй по силе фактор влияния на курс рубля — это рост импорта. Дорогой кредит сейчас сдерживает импортеров, но по мере снижения ставок объемы будут расти, и это прямой спрос на валюту. Третий фактор — бюджетное правило. Минфин в мае стартовал с очень низких объемов, но есть возможность нарастить их кратно, и Минфин в этом кровно заинтересован.

Цена нефти и геополитика играют точечно. Влияние нефть через бюджетное правило сглаживается, ее влияние на курс ослаблено. Геополитика добавляет волатильность в моменте, но устойчивый тренд формируют именно первые три фактора», — отметил Селезнев.

По данным Investing.com, 28 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 70,7 рубля. Если рубль подешевеет к доллару на 12%, он будет стоить более 79 рублей. По прогнозу Селезнева, с учетом всех факторов, которые сейчас влияют на курс рубля, курс американской валюты поднимется до 90 рублей к концу года.

