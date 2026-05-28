Депутат Миронов предложил обложить налогами банки за дорогие кредиты

Илья Питалев/РИА Новости

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что необходимо обратить налоговое внимание не на бизнес, а на банки, которые получают выгоду от дорогих кредитов. Об этом он рассказал в беседе с RTVI.

«Банки нужно брать под налоговый прицел. <...> Нужно прижать узкую прослойку сверхбогатых, финансовых спекулянтов, которые продолжают растить жирок», — сказал он.

Политик уверен, что за счет дополнительных сборов от банков можно эффективно пополнять федеральный бюджет. Он пояснил, что высокие ставки приводят к тому, что кредитные организации получают сверхприбыли и богатеют, в то время как обычных граждан такие кредиты вгоняют в долги.

До этого лидер «СР» предложил поднять ставку налога на дивиденды до 35%, чтобы привлечь в бюджет более 200 миллиардов рублей. Он пояснил в интервью «Газетею.Ru», что большинство богатых и сверхбогатых людей в России живут за счет дивидендов от различных компаний, в том числе с государственным участием.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на роскошь для владельцев дворцов, яхт и самолетов.

 
