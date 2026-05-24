В «СР» предложили собрать в бюджет более 200 млрд рублей за счет богатых россиян

В России необходимо поднять ставку налога на дивиденды до 35%, чтобы привлечь в бюджет более 200 миллиардов рублей. Таким предложением в беседе с «Газетой.Ru» поделился руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Большинство богатых и сверхбогатых людей в России живут за счет дивидендов от различных компаний, в том числе с государственным участием. При этом они платят налоги как те, кто едва сводит концы с концами: 13% с 2,4 млн рублей в год и 15% с суммы, которая превышает 2,4 млн. Пора поднять ставку налога на дивиденды до 35%, это дополнительно принесет в бюджет не менее 200 млрд рублей», — сказал он.

Миронов отметил, что по сравнению с большинством развитых стран в России налог на дивиденды неприлично низок, а его повышение точно не спровоцирует отток обеспеченных россиян за границу.

«Дания — 42 %, Южная Корея — 44,5%, Великобритания — 39,35%, Германия — 26, 37%, США от 20% до 37%. Наши богачи платят в три раза меньше, пора это исправить. И не надо бояться, что повышение налога на дивиденды спровоцирует их отток за рубеж. Зарабатывают они здесь и здесь платят налоги. Об идее привлекать капитал со всего мира за счет низких налогов я предлагаю вообще забыть. Мы не Швейцария и не ОАЭ. У этих стран нет таких огромных территорий, требующих колоссальных затрат на логистику и инфраструктуру, а население меньше, чем в Москве. Я уже не говорю о том, что Россия сейчас воюет со всем Западом», — подчеркнул парламентарий.

