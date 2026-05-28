«Хватит всем»: в Госдуме ответили, как отразится на россиянах отсутствие клубники из Армении

С 30 мая Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что клубники россиянам хватит, — но запрет отразится на жителях соседней Армении.

«На россиянах запрет ввоза из Армении клубники, овощей и цветов, как и ранее — крепкого алкоголя и минеральной воды — не отразится. Во-первых, на рынке много российских производителей, фермеров и цветоводов. Во-вторых, налажены поставки товаров и из других стран. Предложения хватит всем. Повышения цен также не ожидается. На рынке достаточно продукции, чтобы уход армянских производителей не создал дефицит и никак не отразился на российских покупателях», — сказал он.

Большинство растительных продуктов из Армении поставлялись в Россию, отметил Толмачев.

«А вот на жителях Армении запрет на ввоз продукции в Россию может сказаться. 90% фруктов, овощей и цветов, которые производила соседняя страна, шли на реализацию в Россию. Тонкость в том, что вся эта продукция — скоропортящаяся. Кроме того, попытка реализовать тот же коньяк или минералку в других регионах, например в Европе, обречена: конкуренцию с французскими напитками, которые давно и прочно занимают своë место на рынке, армянские марки не выдержат. С фруктами и цветами ожидается такая же ситуация. Россия была главным покупателем того, что производила Армения. В целом, запрет будет очень ощутимым», — заключил он.

С 22 мая в РФ действуют ограничения на ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре объяснили решение обнаружением зараженных цветов. Ожидается, что мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал это решение РФ рабочей ситуацией. Он отметил, что подобные вопросы постоянно обсуждаются на саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и заседаниях его межправительственного совета.

