В Казахстане высказались о прекращении транзита нефти по «Дружбе»

Аккенженов: возможности по возобновлению транзита нефти через «Дружбу» нет

Технической возможности по возобновлению Россией транзита казахстанской нефти через трубопровод «Дружба» нет. Об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов, передает «Интерфакс».

«Еще не возобновили, нет. Уведомили, что технической возможности нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

С 1 мая Россия прекратила транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба». Это может создать проблемы Германии, поскольку Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт (PCK Schwedt), который производит 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург.

В Москве объясняют решение техническими причинами, однако эксперты видят и политическую составляющую. Потенциальные перебои могут усилить давление РФ на энергетический рынок ФРГ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Казахстан изменил схему экспортных поставок нефти в Германию в обход «Дружбы».