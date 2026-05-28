Владельцы «Технониколь» требуют от Польши 9,4 млрд рублей

Основатели корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков и Сергей Колесников подали к Польше иск на сумму более 9,4 млрд рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки и анализа контрагентов Rusprofile.

Как следует из карточки дела на портале «Электронное правосудие», ответчиками также выступают крупнейший банк Польши PKO Bank Polski, швейцарская компания по производству стройматериалов Holcim AG и ее польская «дочка» Holcim Polska S.A, а также бывший принудительный управляющий компаниями Boerner Insulation и Boerner Service Чеслав Станислав Рыбак.

«Технониколь» — российский производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, владеющий более 70 заводами в стране и за ее пределами. В Польше активы корпорации оформлены на компании Boerner Insulation и Boerner Service, которые также занимаются выпуском и продажей стройматериалов. В 2023 году власти ввели санкции против совладельцев компании «Технониколь» Игоря Рыбакова и Сергея Колесникова и перевели принадлежащие им компании под принудительное управление.

Сергей Колесников занимает 108-е место в рейтинге Forbes, его состояние оценивается $1,4 млрд, Игорь Рыбаков с аналогичным капиталом - на 116-м месте.

Дата предварительного судебного заседания по иску российских миллиардеров к Польше пока не назначена.

