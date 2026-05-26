Китайский сервис по изучению языков оштрафовали за хранение данных россиян на серверах в США

Китайский сервис Italki оштрафовали на 1 млн руб. за хранение данных россиян в США

Арбитражный суд Москвы принял решение оштрафовать китайский сервис по изучению языков Italki на один миллион рублей за хранение данных россиян на серверах США. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Компания Italki НК Limited <...> допустила сбор персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не выполнив предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации», — говорится в решении суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В Rusprofile уточнили, что данные россиян хранились в США, а привлечь компанию к ответственности потребовало Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.

«Арбитражный суд Москвы оштрафовал разработчика сервиса изучения языков italki на один миллион рублей за нарушение требований локализации персональных данных. Согласно российскому законодательству, иностранная компания должна была хранить персональные данные россиян, использующих сервис (имя, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, почтовый адрес, фотографию и т.п.), на серверах на территории нашей страны. Вместо этого она использовала базу данных, находящуюся в США», — добавили в сервисе.

Известно, что решение суда не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.

