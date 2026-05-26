Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Китайский сервис по изучению языков оштрафовали за хранение данных россиян на серверах в США

Китайский сервис Italki оштрафовали на 1 млн руб. за хранение данных россиян в США
Shutterstock

Арбитражный суд Москвы принял решение оштрафовать китайский сервис по изучению языков Italki на один миллион рублей за хранение данных россиян на серверах США. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Компания Italki НК Limited <...> допустила сбор персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не выполнив предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации», — говорится в решении суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В Rusprofile уточнили, что данные россиян хранились в США, а привлечь компанию к ответственности потребовало Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.

«Арбитражный суд Москвы оштрафовал разработчика сервиса изучения языков italki на один миллион рублей за нарушение требований локализации персональных данных. Согласно российскому законодательству, иностранная компания должна была хранить персональные данные россиян, использующих сервис (имя, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, почтовый адрес, фотографию и т.п.), на серверах на территории нашей страны. Вместо этого она использовала базу данных, находящуюся в США», — добавили в сервисе.

Известно, что решение суда не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Ранее стало известно, что в России банкротят исполнительного директора SuperJet International.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!