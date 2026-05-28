В Госдуме раскрыли, зачем Россия покупает бензин у Белоруссии

В России нет глобального дефицита топлива, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, Россия нарастила закупку бензина из Белоруссии из-за сезонного ремонта нефтеперерабатывающих заводов и атак БПЛА.

«В весенне-летний период, после посевной — это время планового ремонта НПЗ, это ежегодная история. И поэтому какие-то ограничения, они плановые. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов временные повреждения, которые наносили вражеские беспилотники, какой-то процент в этом есть. Но надо понимать что, Белоруссия производит бензин из российской нефти, это тоже совершенно нормальное явление, что мы, продавая там нефть, рассчитываем на объемы нефтепереработки в обратную сторону. Не вижу ничего такого глобально, плохого. С одной стороны, безусловно, есть какой-то спад за счет плановых реконструкций и ремонтов после [атак] беспилотников. Глобального дефицита нет. Может быть, в каких-то субъектах такие сигналы есть. Но это, в первую очередь, связано больше с плановыми уходами на реконструкцию НПЗ. В период между посевной и сбором урожая», — отметил он.

Объем продаж белорусского бензина на Петербургской бирже в период с 1 по 22 мая увеличился до 17,34 тысячи тонн против 300 тонн топлива за тот же период в прошлом году, сообщила газета «Коммерсантъ».

При этом цены на белорусское топливо значительно выше, отмечает издание. 25 мая белорусский АИ-92 стоил 96-97,5 тысячи рублей за тонну. А российский бензин за тонну торгуется по 67,44 тысячи рублей, пишет издание.

Ранее в Госдуме заявили, что нефтяные запасы России бесконечны.

 
