Стало известно, во сколько обойдется бизнесу наем фальшивого самозанятого сотрудника

Один неверно оформленный самозанятый сотрудник может обойтись бизнесу потерями в размере от 3 до 5 млн рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование платформы «Консоль».

В публикации отмечается, что если налоговая решит, что предприятие подменило штатных работников самозанятыми ради экономии на налоговых выплатах, то компании будет доначислен НДФЛ в размере 13% от всех выплат, около 30% страховых взносов, штрафы за занижение налоговой базы в районе 20-40% от суммы претензии, а также пени за каждый день просрочки.

По словам бизнес-юриста, эксперта по юридической стратегии бизнеса Макса Лоумена, претензия к предприятию в размере 2,5-3 млн рублей по одному человеку становится реалистичной, а точная цифра зависит от периода, ставок, льгот по взносам и объема доказательной базы.

По данным исследования «Консоли», основными катализаторами для претензий со стороны Федеральной налоговой службы являются ежемесячные выплаты, отсутствие у самозанятого других клиентов, работа по графику и использование корпоративной инфраструктуры.

До этого генеральный директор «Кешоков, Битуева и партнеры» Кантемир Кешоков рассказал, что самозанятый рискует потерять не только деньги, но и статус плательщика налога на профессиональный доход в 4-6%, если не сможет объяснить ФНС происхождение доходов или подтвердить характер работы с заказчиком.

