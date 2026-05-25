Самозанятым рекомендовали хранить договоры и акты пять лет

Самозанятый рискует потерять не только деньги, но и статус плательщика налога на профессиональный доход в 4-6%, если не сможет объяснить ФНС происхождение доходов или подтвердить характер работы с заказчиком. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор «Кешоков, Битуева и партнеры» Кантемир Кешоков. Поэтому он рекомендовал самозанятым хранить договоры и акты пять лет.

По словам Кешокова, лимит дохода для самозанятых составляет 2,4 млн рублей в год. Чтобы не запутаться в поступлениях, юрист посоветовал использовать отдельную карту для оплат по профессиональной деятельности. По его словам, налоговая может запросить пояснения, если увидит расхождения между своими данными и информацией от банков.

«Режим налога на профессиональный доход задумывался как свобода от бюрократии: по нему действуют минимальные ставки, не нужна касса и декларации. Однако иллюзия незаметности самозанятых для налоговой обманчива. Когда возникают споры или претензии, исполнитель рискует потерять не только деньги, но и статус плательщика НПД. Самозанятым стоит хранить договоры, акты, банковские выписки и чеки из приложения «Мой налог». Эти документы могут понадобиться при проверке. Если налоговая вызвала для дачи пояснений, игнорировать уведомление не стоит: договоры, акты и выписки обычно помогают снять большую часть вопросов уже на первом этапе», — отметил Кешоков.

По его словам, отдельный риск — когда заказчик фактически оформляет трудовые отношения через самозанятость. Поводом для проверки могут стать одинаковые ежемесячные выплаты, предоставление рабочего места и материалов, а также требование соблюдать график, предупредил юрист. Чтобы снизить риски, в договоре нужно описывать не процесс труда, а конкретный результат: перечень услуг, техническое задание и итог работы, отметил Кешоков.

Он предупредил, что чек из приложения «Мой налог» сам по себе не доказывает, какие именно услуги оказал исполнитель, в каком объеме и с каким качеством — в споре суд будет смотреть прежде всего на договоры и акты. Поэтому самозанятому важно фиксировать выполненные задачи, сроки и промежуточные итоги, если работа длится долго, сказал эксперт.

По его словам, зависимость от одного крупного клиента тоже может создать проблемы: если почти вся выручка идет от одного контрагента и поступает регулярно, это может привлечь внимание автоматических алгоритмов ФНС.

Перед началом работы Кешоков посоветовал проверять заказчика. Насторожить должны отказ от договора, просьбы оформить фиктивный акт, завысить сумму в чеке, указать в назначении платежа недостоверные данные, а также категорический отказ от предоплаты и регулярные задержки оплат, уточнил юрист. Для проверки контрагента можно использовать сервис ФНС «Прозрачный бизнес» и открытую информацию в интернете, рекомендовал эксперт. Если заказчик не оплатил выполненную работу, самозанятому нужно обращаться в суд общей юрисдикции, заключил Кешоков.

Ранее сообщалось, что в России ожидают роста числа самозанятых.