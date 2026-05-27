Россиянам рассказали о новых правилах оформления кредитов

С 1 июля этого года в России снизится безопасный порог по упрощенному доходу при оформлении кредитов ближе к 30%. Важно также, что нельзя оформлять займ, если общая долговая нагрузка превышает 50%, предупредил в беседе с RT вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.

Он напомнил, что банки не учитывают серые доходы от фриланса, если у человека нет на руках чеков самозанятого. Также специалист посоветовал не брать на свое имя кредит для другого человека, подчеркнув, что поручитель и созаемщик несут такую же ответственность, как и должник.

При выборе банка желающему оформить кредит нужно оценить полную стоимость займа – она не должна быть выше среднерыночного значения более, чем на одну треть. Обычно реальные ставки отличаются от рекламных, а разница создается за счет страховки – в некоторых случаях она может полностью нивелировать выгоду пониженного процента, подчеркнул эксперт.

«Банки заранее проставляют согласия на смс-информирование, телемедицину и пакеты сервиса – галочки придется снимать вручную, — предупредил он. – Пункт об уступке долга коллекторам по ст. 12 ФЗ-353 блокируется отметкой о несогласии в индивидуальных условиях».

С прошлого года в России вели механизм охлаждения по кредитам, который предусматривает, что в случае займа от 50 тыс. до 200 тыс. рублей средства становятся доступными не ранее, чем через четыре часа после оформления, а если сумма превышает 200 тыс. рублей, то не ранее, чем через 48 часов. Причем в случае отказа от займа это никак не отразится на кредитной истории, подчеркнул Хрулёв.

Однако такое правило не действует в отношении ипотеки, автокредитов, образовательных займов с господдержкой, а также если речь идет о рефинансировании, договорах с поручителями и созаемщиками или если сумма займа менее 50 тыс. рублей. Кроме того, от этой нормы освобождаются покупки в магазинах.

Если окажется, что стоимость кредита намного превышает рекламную ставку, в том числе из-за навязанных без ведома клиента услуг, то лучше выйти из сделки. Само по себе одобрение банка не делает кредит обязанностью клиента, заключил специалист.

До этого россиянам объяснили, что в кредитной истории отражаются не только кредиты и платежи, но и обращения за кредитом и решение кредитора (одобрение или отказ). Плохой историей обычно считают регулярные задержки платежей, длительные просрочки, чрезмерную долговую нагрузку и ситуацию, когда за короткое время подают много заявок. Однако даже плохая кредитная история – это не «пожизненный приговор», и со временем может измениться.

Финансист ранее рассказал, как на банках отразится списание долгов участникам СВО.